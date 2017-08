Olympics-Medals table after Day Two of competition

Aug 7 (Gracenote) - Olympic Games complete medals table at the end of day two in Rio de Janeiro. Rank Country G S B Total 1. U.S. 3 5 4 12 2. China 3 2 3 8 3. Australia 3 0 3 6 4. Italy 2 3 2 7 5. South Korea 2 2 1 5 6. Hungary 2 0 0 2 7. Russia 1 2 2 5 8. Sweden 1 1 0 2 . Britain 1 1 0 2 10. Japan 1 0 6 7 11. Taiwan 1 0 1 2 =. Thailand 1 0 1 2 13. Netherlands 1 0 0 1 =. Kosovo 1 0 0 1 =. Argentina 1 0 0 1 =. Belgium 1 0 0 1 =. Vietnam 1 0 0 1 18. Kazakhstan 0 1 1 2 =. Canada 0 1 1 2 20. New Zealand 0 1 0 1 =. Philippines 0 1 0 1 =. North Korea 0 1 0 1 =. South Africa 0 1 0 1 =. France 0 1 0 1 =. Indonesia 0 1 0 1 =. Denmark 0 1 0 1 =. Brazil 0 1 0 1 28. Uzbekistan 0 0 2 2 29. Poland 0 0 1 1 =. Greece 0 0 1 1 =. Spain 0 0 1 1 Total 26 26 30 82 G = Gold S = Silver B = Bronze (Editing by Patrick Johnston)