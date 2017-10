Olympics-Men's Rowing eight heat 1 results

LONDON, July 28 (Reuters) - The United States was the top qualifier in heat 1 of the Olympic men's Rowing eight heats at the 2012 London Games on Saturday with a time of 5:30.72 at Eton Dorney in London. Results Table 1. U.S. David Banks/Grant James/Ross James/William Miller/Giuseppe Lanzone/Stephen Kasprzak/Jacob Cornelius/Brett Newlin/Zachary Vlahos 5 minutes 30.72 seconds Q 2. Australia Sam Loch/Francis Hegerty/Cameron McKenzie-McHarg/Bryn Coudraye/Thomas Swann/Joshua Booth/Matthew Ryan/Nick Purnell/Toby Lister 5:32.43 3. Poland Marcin Brzezinski/Michal Szpakowski/Mikolaj Burda/Piotr Hojka/Zbigniew Schodowski/Piotr Juszczak/Krystian Aranowski/Rafal Hejmej/Daniel Trojanowski 5:35.64 4. Ukraine Anton Kholyaznikov/Viktor Grebennykov/Ivan Tymko/Artem Moroz/Andriy Pryveda/Valentyn Kletskoy/Oleg Likov/Sergei Chikanov/Oleksandr Konovaliuk 5:38.02