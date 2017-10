Olympics-Men's rowing four semi-final results

LONDON, Aug 2 (Reuters) - Olympic men's rowing four semi-final results at the 2012 London Games' Eton Dorney venue in London. The top qualifiers were Britain with 5:58.26, Australia with 5:59.23, the United States with 6:01.72, Greece with 6:02.61, the Netherlands with 6:03.71 and Germany with 6:04.61. Results Table Semifinal 2 1. U.S. Glenn Ochal/Henrik Rummel/Charlie Cole/Scott Gault 6 minutes 1.72 seconds Q 2. Greece Stergios Papachristos/Ioannis Tsilis/Georgios Tziallas/Ioannis Christou 6:02.61 Q 3. Germany Gregor Hauffe/Toni Seifert/Urs Kaeufer/Sebastian Schmidt 6:04.61 Q 4. New Zealand Tyson Williams/Jade Uru/Sean O'Neill/Chris Harris 6:06.36 5. Canada Michael Wilkinson/Anthony Jacob/Will Dean/Derek O'Farrell 6:08.90 6. Romania Marius-Vasile Cozmiuc/Alexandru Palamariu/Cristi-Ilie Pirghie/Florin Curuea 6:12.74 Semifinal 1 1. Britain Alex Gregory/Peter Reed/Tom James/Andrew Triggs-Hodge 5:58.26 Q 2. Australia William Lockwood/James Chapman/Drew Ginn/Josh Dunkley-Smith 5:59.23 Q 3. Netherlands Kaj Hendriks/Boaz Meylink/Ruben Knab/Mechiel Versluis 6:03.71 Q 4. Italy Simone Venier/Mario Paonessa/Luca Agamennoni/Vincenzo Capelli 6:05.00 5. Belarus Vadzim Lialin/Dzianis Mihal/Stanislau Shtcharbachenia/Aliaksandr Kazubovski 6:05.26 6. Serbia Milos Vasic/Radoje Djeric/Miljan Vukovic/Goran Jagar 6:07.41 Qualified for Next Round . Britain Alex Gregory/Peter Reed/Tom James/Andrew Triggs-Hodge 5 minutes 58.26 seconds . Australia William Lockwood/James Chapman/Drew Ginn/Josh Dunkley-Smith 5:59.23 . U.S. Glenn Ochal/Henrik Rummel/Charlie Cole/Scott Gault 6:01.72 . Greece Stergios Papachristos/Ioannis Tsilis/Georgios Tziallas/Ioannis Christou 6:02.61 . Netherlands Kaj Hendriks/Boaz Meylink/Ruben Knab/Mechiel Versluis 6:03.71 . Germany Gregor Hauffe/Toni Seifert/Urs Kaeufer/Sebastian Schmidt 6:04.61