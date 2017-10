Olympics-Men's rowing quadruple sculls Semifinal B results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Germany was the top qualifier in Semifinal B of the men's rowing quadruple sculls Semi-finals at Eton Dorney on Wednesday. Results Table Semifinal B 1. Germany Karl Schulze/Philipp Wende/Lauritz Schoof/Tim Grohmann 6 minutes 5.85 seconds Q 2. Estonia Andrei Jamsa/Allar Raja/Tonu Endrekson/Kaspar Taimsoo 6:07.85 Q 3. Poland Konrad Wasielewski/Marek Kolbowicz/Michal Jelinski/Adam Korol 6:10.75 Q 4. France Benjamin Chabanet/Matthieu Androdias/Pierre-Jean Peltier/Adrien Hardy 6:12.81 5. Ukraine Volodimir Pavlovskyi/Konstantin Zaytsev/Sergij Gryn/Ivan Dovgodko 6:16.23 6. Italy Matteo Stefanini/Francesco Fossi/Pierpaolo Frattini/Simone Raineri 6:18.96 Semifinal A 1. Croatia David Sain/Martin Sinkovic/Damir Martin/Valent Sinkovic 6:03.39 Q 2. Australia Chris Morgan/Karsten Forsterling/James McRae/Dan Noonan 6:05.45 Q 3. Britain Stephen Rowbotham/Charles Cousins/Tom Solesbury/Matthew Wells 6:05.71 Q 4. New Zealand John Storey/Michael Arms/Matthew Trott/Robert Manson 6:10.95 5. Russia Vladislav Ryabcev/Aleksei Svirin/Nikita Morgachev/Sergei Fedorovtsev 6:13.61 6. Switzerland Florian Stofer/Nico Stahlberg/Andre Vonarburg/Augustin Maillefer 6:19.64