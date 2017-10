Olympics-Norway won the men's rowing double sculls heat 2

LONDON, Jul 28 (Reuters) - Norway was the top qualifier in heat 2 of the Olympic men's rowing double sculls heats at the 2012 London Games on Saturday with a time of 6:16.31 at Eton Dorney in London. Results Table Heat 2 1. Norway Nils Hoff/Kjetil Borch 6 minutes 16.31 seconds Q 2. Italy Alessio Sartori/Romano Battisti 6:18.50 Q 3. France Julien Bahain/Cedric Berrest 6:19.61 Q 4. Ukraine Dmytro Mykhay/Artem Morozov 6:49.70 Heat 1 1. Germany Erick Knittel/Stephan Krueger 6:17.74 Q 2. Lithuania Rolandas Mascinskas/Saulius Ritter 6:17.78 Q 2. Slovenia Luka Spik/Iztok Cop 6:17.78 Q 4. Australia David Crawshay/Scott Brennan 6:21.25 5. Canada Michael Braithwaite/Kevin Kowalyk 6:34.11