Olympics-Men's rowing double sculls heats results

LONDON, July 28 (Reuters) - Olympic men's rowing double sculls heats results for the 2012 London Games on Saturday at Eton Dorney in London. Results Table Heat 1 1. Germany Eric Knittel/Stephan Krueger 6:17.74 Q 2. Lithuania Rolandas Mascinskas/Saulius Ritter 6:17.78 Q 2. Slovenia Luka Spik/Iztok Cop 6:17.78 Q 4. Australia David Crawshay/Scott Brennan 6:21.25 5. Canada Michael Braithwaite/Kevin Kowalyk 6:34.11 Heat 2 1. Norway Nils Jakob Hoff/Kjetil Borch 6:16.31 Q 2. Italy Alessio Sartori/Romano Battisti 6:18.50 Q 3. France Julien Bahain/Cedric Berrest 6:19.61 Q 4. Ukraine Dmytro Mykhai/Artem Morozov 6:49.70 Heat 3 1. New Zealand Nathan Cohen/Joseph Sullivan 6 minutes 11.30 seconds Q 2. Britain Bill Lucas/Sam Townsend 6:11.94 Q 3. Argentina Ariel Suarez/Cristian Rosso 6:13.68 Q 4. Estonia Juri-Mikk Udam/Geir Suursild 6:33.88 Qualified for Next Round . New Zealand Nathan Cohen/Joseph Sullivan 6 minutes 11.30 seconds . Britain Bill Lucas/Sam Townsend 6:11.94 . Argentina Ariel Suarez/Cristian Rosso 6:13.68 . Norway Nils Jakob Hoff/Kjetil Borch 6:16.31 . Germany Eric Knittel/Stephan Krueger 6:17.74 . Lithuania Rolandas Mascinskas/Saulius Ritter 6:17.78 . Slovenia Luka Spik/Iztok Cop 6:17.78 . Italy Alessio Sartori/Romano Battisti 6:18.50 . France Julien Bahain/Cedric Berrest 6:19.61 (Editing by Todd Eastham)