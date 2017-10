LONDON, Aug 2 (Reuters) - Denmark was the top qualifier in Semifinal A/B 1 of the men's Rowing lightweight double sculls Semi-finals on Thursday at Eton Dorney. Results Table Semifinal 1 1. Denmark Mads Rasmussen/Rasmus Quist 6:33.25 Q 2. New Zealand Storm Uru/Peter Taylor 6:36.71 Q 3. Germany Linus Lichtschlag/Lars Hartig 6:37.44 Q 4. Greece Eleftherios Konsolas/Panagiotis Magdanis 6:40.89 5. Italy Pietro Ruta/Elia Luini 6:41.17 6. Japan Kazushige Ura/Daisaku Takeda 6:48.61