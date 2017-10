Olympics-Men's rowing pair Semifinal B results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Britain was top qualifier in Semifinal B of the men's rowing pair semi-finals at Eton Dorney on Wednesday. Results Table Semifinal B 1. Britain George Nash/William Satch 6 minutes 56.46 seconds Q 2. France Germain Chardin/Dorian Mortelette 6:58.67 Q 3. Australia James Marburg/Brodie Buckland 7:02.12 Q 4. Poland Wojciech Gutorski/Jaroslaw Godek 7:04.58 5. Greece Nikolaos Gkountoulas/ Apostolos Gkountoulas 7:07.15 6. Serbia Nenad Bedik/Nikola Stojic 7:07.78 Semifinal A 1. New Zealand Eric Murray/Hamish Bond 6:48.11 Q 2. Italy Niccolo Mornati/Lorenzo Carboncini 6:55.82 Q 3. Canada David Calder/Scott Frandsen 6:56.47 Q 4. U.S. Thomas Peszek/Silas Stafford 6:58.58 5. Germany Anton Braun/Felix Drahotta 7:02.16 6. Netherlands Nanne Sluis/Meindert Klem 7:13.77