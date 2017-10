Olympics-Men's rowing single sculls quarterfinal results

LONDON, July 31 (Reuters) - Great Britain's Alan Campbell was the top qualifier in the Olympic men's rowing single sculls quarter-finals at the 2012 London Games on Tuesday with a time of 6:52.10 at Eton Dorney in London. Results Table Quarterfinal 1 1. New Zealand Mahe Drysdale 6:54.86 Q 2. Belgium Tim Maeyens 6:56.65 Q 3. Lithuania Mindaugas Griskonis 7:00.80 Q 4. Croatia Mario Vekic 7:05.78 5. Poland Michal Sloma 7:21.55 6. Chile Oscar Vasquez Ochoa 7:24.07 Quarterfinal 2 1. Britain Alan Campbell 6:52.10 Q 2. Germany Marcel Hacker 6:54.18 Q 3. Azerbaijan Aleksandar Aleksandrov 6:56.36 Q 4. Mexico Patrick Loliger Salas 7:00.20 5. Korea Kim Dongyong 7:16.22 6. Brazil Anderson Nocetti 7:17.37 Quarterfinal 3 1. Sweden Lassi Karonen 6:57.06 Q 2. Argentina Santiago Fernandez 7:01.57 Q 3. China Zhang Liang 7:02.03 Q 4. India Sawarn Singh 7:11.59 5. U.S. Kenneth Jurkowski 7:18.27 6. Egypt Nour El Din Hasanin 7:23.12 Quarterfinal 4 1. Czech Republic Ondrej Synek 6 minutes 53.32 seconds Q 2. Cuba Angel Rodriguez 6:54.12 Q 3. Norway Olaf Tufte 6:55.36 Q 4. Denmark Henrik Stephansen 6:55.95 5. Monaco Mathias Raymond 7:20.16 6. Iran Mohsen Shadi Naghadeh 7:32.72 Qualified for Next Round . Britain Alan Campbell 6 minutes 52.10 seconds . Czech Republic Ondrej Synek 6:53.32 . Cuba Angel Rodriguez 6:54.12 . Germany Marcel Hacker 6:54.18 . New Zealand Mahe Drysdale 6:54.86 . Norway Olaf Tufte 6:55.36 . Azerbaijan Aleksandar Aleksandrov 6:56.36 . Belgium Tim Maeyens 6:56.65 . Sweden Lassi Karonen 6:57.06 . Lithuania Mindaugas Griskonis 7:00.80 . Argentina Santiago Fernandez 7:01.57 . China Zhang Liang 7:02.03