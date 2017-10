Olympics-Women's rowing eight repechage round Heat 1 results

LONDON, Jul 31 (Reuters) - Results of women's rowing eight repechage round Heat 1 on Tuesday. Results Table 1. Netherlands Jacobine Veenhoven/Nienke Kingma/Chantal Achterberg/Sytske de Groot/Roline Repelaer van Driel/Claudia Belderbos/Carline Bouw/Annemiek de Haan/Anne Schellekens 6 minutes 15.36 seconds Q 2. Romania Roxana Cogianu/Nicoleta Albu/Cristina Grigoras/Irina Dorneanu/Camelia Lupascu/Eniko Mironcic/Adelina Cojocariu/Ioana Papuc/Teodora Gidoiu 6:16.16 Q 3. Australia Hannah Vermeersch/Renee Chatterton/Robyn Selby Smith/Sarah Cook/Tess Gerrand/Alexandra Hagan/Sally Kehoe/Phoebe Stanley/Lizzy Patrick 6:18.63 Q 4. Britain Olivia Whitlam/Louisa Reeve/Jessica Eddie/Lindsey Maguire/Natasha Page/Annie Vernon/Katie Greves/Victoria Thornley/Caroline O'Connor 6:21.58 Q 5. Germany Ronja Schuette/Julia Lepke/Daniela Schultze/Kathrin Thiem/Ulrike Sennewald/Nadja Drygalla/Kathrin Marchand/Constanze Siering/Laura Schwensen 6:27.69