Olympics-Women's Rowing quadruple sculls heat 2 results

LONDON, July 28 (Reuters) - Ukraine was the top qualifier in heat 2 of the Olympic women's Rowing quadruple sculls heats at the 2012 London Games on Saturday with a time of 6:14.82 at Eton Dorney in London. Results Table Heat 2 1. Ukraine Katerina Tarasenko/Nataliya Dovgodko/Anastasiya Kozhenkova/Yana Dementyeva 6 minutes 14.82 seconds Q 2. Australia Dana Faletic/Kerry Hore/Pauline Frasca/Amy Ives 6:17.52 3. New Zealand Sarah Gray/Louise Trappitt/Fiona Bourke/Eve MacFarlane 6:20.22 4. Britain Melanie Wilson/Debbie Flood/Frances Houghton/Beth Rodford 6:20.71 Heat 1 1. Germany Ann-Katrin Thiele/Carina Baer/Julia Richter/Britta Oppelt 6:13.62 Q 2. U.S. Natalie Dell/Kara Kohler/Megan Kalmoe/Adrianne Martelli 6:15.76 3. Poland Kamila Socko/Joanna Leszczynska/Sylwia Lewandowska/Natalia Madaj 6:21.44 4. China Tang Bin/Tian Liang/Jin Ziwei/Zhang Yangyang 6:24.32