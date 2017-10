Olympics-Women's rowing lightweight double sculls repechage results

LONDON, July 31 (Reuters) - Women's rowing lightweight double sculls repechage results at Eton Dorney in the 2012 London Games on Tuesday. Results Table Heat 2 1. U.S. Kristin Hedstrom/Julie Nichols 7 minutes 13.82 seconds Q 2. Canada Lindsay Jennerich/Patricia Obee 7:15.37 Q 3. Cuba Yaima Velasquez/Yoslaine Dominguez 7:19.33 Q 4. Korea Kim Myung-Shin/Kim Sol-Ji 7:27.95 5. Argentina Maria Clara Rohner/Milka Kraljev 7:40.72 Heat 1 1. Netherlands Rianne Sigmond/Maaike Head 7:19.26 Q 2. New Zealand Louise Ayling/Julia Edward 7:21.29 Q 3. Japan Atsumi Fukumoto/Akiko Iwamoto 7:23.79 Q 4. Brazil Luana de Assis/Fabiana Beltrame 7:27.46 5. Vietnam Thi Thao Pham/Thi Hai Pham 7:37.64 6. Egypt Sara Baraka/Fatma Rashed 7:54.01