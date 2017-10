Olympics-Women's rowing lightweight double sculls Semifinal 2 result

LONDON, Aug 2 (Reuters) - LONDON, Aug 2 (Reuters) - China was the top qualifier in semifinal 2 of the Olympic women's rowing lightweight double sculls semi-finals on Thursday with a time of 7:10.39 at Eton Dorney in London. The other top qualifiers were Britain with 7:05.90, Greece with 7:09.01, Germany with 7:10.16, China with 7:10.39, Denmark with 7:10.93 and Australia with 7:12.35. Results Table Semifinal 2 1. China Xu Dongxiang/Huang Wenyi 7 minutes 10.39 seconds Q 2. Denmark Anne Thomsen/Juliane Rasmussen 7:10.93 Q 3. Australia Bronwen Watson/Hannah Every-Hall 7:12.35 Q 4. Canada Lindsay Jennerich/Patricia Obee 7:14.83 5. Netherlands Rianne Sigmond/Maaike Head 7:19.31 6. Japan Atsumi Fukumoto/Akiko Iwamoto 7:34.23 Semifinal 1 1. Britain Katherine Copeland/Sophie Hosking 7:05.90 Q 2. Greece Christina Giazitzidou/Alexandra Tsiavou 7:09.01 Q 3. Germany Lena Mueller/Anja Noske 7:10.16 Q 4. U.S. Kristin Hedstrom/Julie Nichols 7:12.61 5. New Zealand Louise Ayling/Julia Edward 7:15.06 6. Cuba Yaima Velasquez/Yoslaine Dominguez 7:21.86 Qualified for Next Round . Britain Katherine Copeland/Sophie Hosking 7 minutes 5.90 seconds . Greece Christina Giazitzidou/Alexandra Tsiavou 7:09.01 . Germany Lena Mueller/Anja Noske 7:10.16 . China Xu Dongxiang/Huang Wenyi 7:10.39 . Denmark Anne Thomsen/Juliane Rasmussen 7:10.93 . Australia Bronwen Watson/Hannah Every-Hall 7:12.35