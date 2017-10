Olympics-Women's rowing single sculls quarterfinal results

LONDON, July 31 (Reuters) - Australia's Kim Crow was the top qualifier in the Olympic women's Rowing single sculls quarter-finals at the 2012 London Games on Tuesday with a time of 7:34.29 at Eton Dorney in London. Results Table Quarterfinal 1 1. Australia Kim Crow 7:34.29 Q 2. New Zealand Emma Twigg 7:39.07 Q 3. Germany Marie-Louise Draeger 7:52.17 Q 4. Mexico Debora Oakley 8:10.97 5. Paraguay Gabriela Mosqueira 8:14.36 6. Iran Soulmaz Abbasi 8:27.28 Quarterfinal 2 1. Czech Republic Mirka Knapkova 7:35.35 Q 2. U.S. Genevra Stone 7:39.67 Q 3. Sweden Frida Svensson 7:40.64 Q 4. Ireland Sanita Puspure 7:44.19 5. Cuba Yariulvis Cobas 7:56.89 6. El Salvador Camila Vargas Palomo 8:07.67 Quarterfinal 3 1. China Zhang Xiuyun 7:39.58 Q 2. Russia Yulia Levina 7:41.28 Q 3. Lithuania Donata Vistartaite 7:45.68 Q 4. Zimbabwe Micheen Thornycroft 7:56.66 5. Argentina Lucia Palermo 8:06.47 6. Thailand Phuttharaksa Nigree Rodenburg 8:16.50 Quarterfinal 4 1. Denmark Fie Udby Erichsen 7 minutes 38.93 seconds Q 2. Belarus Ekaterina Karsten 7:42.00 Q 3. Azerbaijan Nataliya Mustafayeva 8:00.26 Q 4. Korea Kim Yeji 8:08.39 5. Brazil Kissya Costa 8:12.26 6. Japan Haruna Sakakibara 8:12.85 Qualified for Next Round . Australia Kim Crow 7 minutes 34.29 seconds . Czech Republic Mirka Knapkova 7:35.35 . Denmark Fie Udby Erichsen 7:38.93 . New Zealand Emma Twigg 7:39.07 . China Zhang Xiuyun 7:39.58 . U.S. Genevra Stone 7:39.67 . Sweden Frida Svensson 7:40.64 . Russia Yulia Levina 7:41.28 . Belarus Ekaterina Karsten 7:42.00 . Lithuania Donata Vistartaite 7:45.68 . Germany Marie-Louise Draeger 7:52.17 . Azerbaijan Nataliya Mustafayeva 8:00.26