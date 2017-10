Olympics-Men's shooting 10m air pistol results

LONDON, July 28 (Reuters) - Men's shooting 10m air pistol results at the 2012 London Games on Saturday. Results Table Finals 1. Jongoh Jin (South Korea) 688.2 points 2. Luca Tesconi (Italy) 685.8 3. Andrija Zlatic (Serbia) 685.2 4. Wei Pang (China) 683.7 5. Oleh Omelchuk (Ukraine) 683.6 6. Pablo Carrera (Spain) 683.3 7. Joao Costa (Portugal) 682.3 8. Kai Jahnsson (Finland) 679.1 Shooting 10m air pistol qualification: 1. Jongoh Jin (South Korea) 588.0 points 2. Wei Pang (China) 586.0 3. Andrija Zlatic (Serbia) 585.0 4. Pablo Carrera (Spain) 585.0 5. Luca Tesconi (Italy) 584.0 6. Oleh Omelchuk (Ukraine) 583.0 7. Kai Jahnsson (Finland) 583.0 8. Joao Costa (Portugal) 583.0 9. Xuan Vinh Hoang (Vietnam) 582.0 10. Leonid Ekimov (Russia) 582.0 11. Kanstantsin Lukashyk (Belarus) 582.0 12. Zongliang Tan (China) 581.0 13. Tomoyuki Matsuda (Japan) 581.0 14. Asgeir Sigurgeirsson (Iceland) 580.0 15. Juraj Tuzinsky (Slovakia) 580.0 16. Norayr Bakhtamyan (Armenia) 579.0 17. Damir Mikec (Serbia) 578.0 18. Franck Dumoulin (France) 577.0 19. Denys Kushnirov (Ukraine) 577.0 20. Arben Kucana (Albania) 577.0 21. Pavol Kopp (Slovakia) 576.0 22. Walter Lapeyre (France) 575.0 23. Daryl Szarenski (U.S.) 575.0 24. Ismail Keles (Turkey) 575.0 25. Florian Schmidt (Germany) 575.0 26. Denis Koulakov (Russia) 575.0 27. Yusuf Dikec (Turkey) 575.0 28. Daniel Repacholi (Australia) 575.0 29. Francesco Bruno (Italy) 574.0 30. Yury Dauhapolau (Belarus) 571.0