Olympics-Men's shooting double trap qualification results

LONDON, Aug 2 (Reuters) - Britain's Peter Wilson won the Olympic men's shooting double trap qualification on Thursday. Results Table 1. Peter Wilson (Britain) 143 Q points 2. Vasily Mosin (Russia) 140 Q 3. Fehaid Aldeehani (Kuwait) 140 Q 4. Vitaly Fokeev (Russia) 139 Q 5. Hakan Dahlby (Sweden) 137 Q 6. Richard Bognar (Hungary) 137 Q 7. Rashid Al-Athba (Qatar) 136 8. Francesco D'Aniello (Italy) 136 9. William Chetcuti (Malta) 135 10. Li Jun (China) 134 11. Ronjan Sodhi (India) 134 12. Richard Faulds (Britain) 133 13. Juma Almaktoum (United Arab Emirates) 133 14. Hu Binyuan (China) 133 15. Alistair Davis (South Africa) 132 16. Joshua Richmond (U.S.) 131 17. Filipe Fuzaro (Brazil) 131 18. Daniele di Spigno (Italy) 131 19. Ahmed Al Hatmi (Oman) 129 20. Russell Mark (Australia) 128 21. Jose Torres (Puerto Rico) 127 22. Walton Eller (U.S.) 126 23. Anton Glasnovic (Croatia) 114 . Sergio Pinero (Dominican Republic) DNS