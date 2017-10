Olympics-Men's shooting skeet qualification results

LONDON, July 31 (Reuters) - The United States' Vincent Hancock won the Olympic men's shooting skeet qualification on Tuesday with 123 points at the Royal Artillery Barracks in London. Results Table 1. Vincent Hancock (U.S.) 123 Q points 2. Anders Golding (Denmark) 122 Q 3. Valeriy Shomin (Russia) 121 Q 4. Nasser Al-Attiya (Qatar) 121 Q 5. Luigi Lodde (Italy) 120 Q 6. Jan Sychra (Czech Republic) 120 Q 7. Marcus Svensson (Sweden) 119 8. Frank Thompson (U.S.) 119 9. Nikolaos Mavrommatis (Greece) 119 10. Ralf Buchheim (Germany) 118 11. Georgios Achilleos (Cyprus) 118 12. Richard Brickell (Britain) 118 13. Saeed Almaktoum (United Arab Emirates) 118 14. Ennio Falco (Italy) 118 15. Stefan Nilsson (Sweden) 118 16. Rory Warlow (Britain) 118 17. Anthony Terras (France) 117 18. Mostafa Hamdy (Egypt) 117 19. Jakub Tomecek (Czech Republic) 117 20. Keith Ferguson (Australia) 116 21. Abdullah Alrashidi (Kuwait) 116 22. Antonakis Andreou (Cyprus) 115 23. Juan Jose Aramburu (Spain) 115 24. Javier Rodriguez (Mexico) 114 25. Efthimios Mitas (Greece) 114 26. Jesper Hansen (Denmark) 113 27. Tore Brovold (Norway) 113 28. Khurram Inam (Pakistan) 112 29. Majed Al-Tamimi (Saudi Arabia) 111 30. Guillermo Torres (Cuba) 110