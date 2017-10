Olympics-Women's shooting 25m pistol qualification results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - South Korea's Kim Jang-Mi won the Olympic women's shooting 25m pistol qualification on Wednesday. Results Table 1. Kim Jangmi (South Korea) 591.0 Q points 2. Tanyaporn Prucksakorn (Thailand) 586.0 Q 3. Chen Ying (China) 585.0 Q 4. Kira Mozgalova (Russia) 585.0 Q 5. Olena Kostevych (Ukraine) 585.0 Q 6. Zsofia Csonka (Hungary) 584.0 Q 7. Jo Yong Suk (North Korea) 583.0 Q 8. Zorana Arunovic (Serbia) 583.0 Q 9. Maria Grozdeva (Bulgaria) 583.0 10. Antoaneta Boneva (Bulgaria) 582.0 11. Kim Kyeongae (South Korea) 582.0 12. Munkhbayar Dorjsuren (Germany) 582.0 13. Lenka Maruskova (Czech Republic) 582.0 14. Stephanie Tirode (France) 582.0 15. Nino Salukvadze (Georgia) 581.0 16. Tien Chia Chen (Taiwan) 580.0 17. Lalita Yauhleuskaya (Australia) 580.0 18. Jasna Sekaric (Serbia) 579.0 19. Rahi Sarnobat (India) 579.0 20. Yuan Jing (China) 579.0 21. Celine Goberville (France) 579.0 22. Sonia Franquet (Spain) 579.0 23. Irada Ashumova (Azerbaijan) 578.0 24. Anna Mastyanina (Russia) 578.0 25. Viktoria Chaika (Belarus) 578.0 26. Claudia Verdicchio-Krause (Germany) 578.0 27. Gundegmaa Otryad (Mongolia) 577.0 28. Sandra Uptagrafft (U.S.) 576.0 29. Heidi Diethelm (Switzerland) 575.0 30. Annu Raj Singh (India) 575.0