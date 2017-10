Olympics-Women's shooting 50m rifle 3 positions qualification

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Women's shooting 50m rifle 3 x 20 qualification results. The top qualifiers were Jamie Lynn Gray of the United States with 592.0 points, Serbia's Ivana Maksimovic with 590.0 points and Russia's Daria Vdovina with 585.0 points. Results Table 1. Jamie Lynn Gray (U.S.) 592.0 Q points 2. Ivana Maksimovic (Serbia) 590.0 Q 3. Daria Vdovina (Russia) 585.0 Q 4. Adela Sykorova (Czech Republic) 584.0 Q 5. Agnieszka Nagay (Poland) 584.0 Q 6. Snjezana Pejcic (Croatia) 584.0 Q 7. Barbara Engleder (Germany) 583.0 Q 8. Sylwia Bogacka (Poland) 583.0 Q 9. Li Peijing (China) 583.0 10. Na Yoon-Kyung (Korea) 583.0 11. Stine Nielsen (Denmark) 582.0 12. Petra Zublasing (Italy) 581.0 13. Du Li (China) 581.0 14. Mahlagha Jambozorg (Iran) 581.0 15. Amanda Furrer (U.S.) 581.0 16. Eglys Yahima De La Cruz (Cuba) 581.0 17. Jeong Mira (Korea) 581.0 18. Laurence Brize (France) 581.0 19. Sonja Pfeilschifter (Germany) 581.0 20. Malin Westerheim (Norway) 579.0 21. Dianelys Perez (Cuba) 579.0 22. Sakina Mamedova (Uzbekistan) 578.0 23. Marjo Yli-Kiikka (Finland) 578.0 24. Olga Dovgun (Kazakhstan) 578.0 25. Emilie Evesque (France) 578.0 26. Daria Tykhova (Ukraine) 577.0 27. Andrea Arsovic (Serbia) 577.0 28. Lioubov Galkina (Russia) 577.0 29. Xiang Wei Jasmine Ser (Singapore) 577.0 30. Petya Lukanova (Bulgaria) 577.0