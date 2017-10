LONDON, July 29 (Reuters) - Women's shooting skeet results. Results Table 1. Kimberly Rhode (U.S.) 99 points OR 2. Wei Ning (China) 91 3. Danka Bartekova (Slovakia) 90 4. Marina Belikova (Russia) 90 5. Chiara Cainero (Italy) 89 6. Christine Wenzel (Germany) 89 (Editing by David Cutler)