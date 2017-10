Olympics-Men's swimming 100m freestyle semi-final results

LONDON, July 31 (Reuters) - The top qualifiers after the semi-finals in the men's swimming 100m freestyle were Australia's James Magnussen, Nathan Adrian of the United States and Cuba's Hanser Garcia. Results Table Semifinal 2 1. Nathan Adrian (U.S.) 47.97 seconds 2. Hanser Garcia (Cuba) 48.04 3. Sebastiaan Verschuren (Netherlands) 48.13 4. Brent Hayden (Canada) 48.21 5. Yannick Agnel (France) 48.23 6. Konrad Czerniak (Poland) 48.44 7. Pieter Timmers (Belgium) 48.57 8. Cullen Jones (U.S.) 48.60 Semifinal 1 1. James Magnussen (Australia) 47.63 2. Cesar Cielo (Brazil) 48.17 3. Nikita Lobintsev (Russia) 48.38 4. Gideon Louw (South Africa) 48.44 5. Fabien Gilot (France) 48.49 6. James Roberts (Australia) 48.57 7. Brett Fraser (Cayman Islands) 48.92 8. Shaune Fraser (Cayman Islands) 49.07 Qualified for Next Round 1. James Magnussen (Australia) 47.63 seconds 2. Nathan Adrian (U.S.) 47.97 3. Hanser Garcia (Cuba) 48.04 4. Sebastiaan Verschuren (Netherlands) 48.13 5. Cesar Cielo (Brazil) 48.17 6. Brent Hayden (Canada) 48.21 7. Yannick Agnel (France) 48.23 8. Nikita Lobintsev (Russia) 48.38