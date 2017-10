Olympics-Men's swimming 10km freestyle medal results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Tunisia's Oussama Mellouli won the Olympic gold medal in the men's swimming 10km freestyle event on Friday. Germany's Thomas Lurz won the silver and Canada's Richard Weinberger won the bronze. Results Table 1. Oussama Mellouli (Tunisia) 1 hour 49 minutes 55.1 seconds 2. Thomas Lurz (Germany) 1:49:58.5 3. Richard Weinberger (Canada) 1:50:00.3 4. Spyridon Gianniotis (Greece) 1:50:05.3 5. Daniel Fogg (Britain) 1:50:37.3 6. Sergey Bolshakov (Russia) 1:50:40.1 7. Vladimir Dyatchin (Russia) 1:50:42.8 8. Andreas Waschburger (Germany) 1:50:44.4 9. Petar Stoychev (Bulgaria) 1:50:46.2 10. Alex Meyer (U.S.) 1:50:48.2 11. Julien Sauvage (France) 1:50:51.3 12. Hercules Prinsloo (South Africa) 1:50:52.9 13. Erwin Maldonado Saavedra (Venezuela) 1:50:52.9 14. Igor Chervynskiy (Ukraine) 1:50:56.9 15. Yasunari Hirai (Japan) 1:51:20.1 16. Brian Ryckeman (Belgium) 1:51:27.1 17. Valerio Cleri (Italy) 1:51:29.5 18. Csaba Gercsak (Hungary) 1:51:30.9 19. Arseniy Lavrentyev (Portugal) 1:51:37.2 20. Ky Hurst (Australia) 1:51:41.3 21. Ivan Enderica Ochoa (Ecuador) 1:52:28.6 22. Yuriy Kudinov (Kazakhstan) 1:52:59.0 23. Francisco Hervas Jodar (Spain) 1:53:27.8 24 Mazen Metwaly (Egypt) 1:54:33.2 25 Benjamin Schulte (Guam) 2:03:35.1