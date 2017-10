Aug 3 (Reuters) - LONDON, Aug 3 (Reuters) - Olympics-Men's swimming 1500m freestyle heats - results. The top qualifiers were China's Sun Yang with 14:43.25, Tunisia's Oussama Mellouli with 14:46.23 and Canada's Ryan Cochrane with 14:49.31. Results Table Heat 4 1. Sun Yang (China) 14 minutes 43.25 seconds 2. Oussama Mellouli (Tunisia) 14:46.23 3. Andrew Gemmell (U.S.) 14:59.05 4. Sergii Frolov (Ukraine) 14:59.19 5. Job Kienhuis (Netherlands) 15:03.16 6. Pal Joensen (Denmark) 15:18.42 7. Jarrod Poort (Australia) 15:20.82 8. Anthony Pannier (France) 15:24.08 Heat 3 1. Ryan Cochrane (Canada) 14:49.31 2. Park Taehwan (Korea) 14:56.89 3. Connor Jaeger (U.S.) 14:57.56 4. Gergely Gyurta (Hungary) 15:04.22 5. Damien Joly (France) 15:08.50 6. Dai Jun (China) 15:13.90 7. Dave Davies (Britain) 15:14.77 8. Juan Martin Pereyra (Argentina) 15:36.72 Heat 2 1. Gregorio Paltrinieri (Italy) 14:50.11 2. Daniel Fogg (Britain) 14:56.12 3. Mateusz Sawrymowicz (Poland) 14:57.59 4. Gabriele Detti (Italy) 15:06.22 5. Gergo Kis (Hungary) 15:21.74 6. Herman Heerden (South Africa) 15:25.71 7. Alejandro Gomez Perez (Venezuela) 15:27.38 8. Matias Koski (Finland) 15:34.80 Heat 1 1. Arturo Perez Vertti Ferrer (Mexico) 15:25.91 2. Jan Micka (Czech Republic) 15:29.34 3. Anton Sveinn McKee (Iceland) 15:29.40 4. Ediz Yildirimer (Turkey) 15:29.97 5. Ventsislav Aydarski (Bulgaria) 15:34.86 6. Uladzimir Zhyharau (Belarus) 15:48.67 7. Adaveeshaiah P. Gagan Ullalmath (India) 16:31.14 Qualified for Next Round 1. Sun Yang (China) 14 minutes 43.25 seconds 2. Oussama Mellouli (Tunisia) 14:46.23 3. Ryan Cochrane (Canada) 14:49.31 4. Gregorio Paltrinieri (Italy) 14:50.11 5. Daniel Fogg (Britain) 14:56.12 6. Park Taehwan (Korea) 14:56.89 7. Connor Jaeger (U.S.) 14:57.56 8. Mateusz Sawrymowicz (Poland) 14:57.59