LONDON, July 30 (Reuters) - Matthew Grevers of the United States won the gold medal in the men's swimming 100m backstroke. Results Table 1. Matthew Grevers (U.S.) 52.16 seconds 2. Nicholas Thoman (U.S.) 52.92 3. Ryosuke Irie (Japan) 52.97 4. Camille Lacourt (France) 53.08 5. Liam Tancock (Britain) 53.35 6. Helge Meeuw (Germany) 53.48 7. Hayden Stoeckel (Australia) 53.55 8. Cheng Feiyi (China) 53.77