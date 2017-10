Olympics-Men's Swimming 200m freestyle Heat 3 results

LONDON, July 29 (Reuters) - Canada's Blake Worsley won Heat 3 of the Olympic men's Swimming 200m freestyle with a time of 1:48.14 at the 2012 London Games on Sunday at the Aquatics Centre in London. Results Table Heat 3 1. Blake Worsley (Canada) 1 minute 48.14 seconds 2. Nimrod Shapira (Israel) 1:48.60 3. Cristian Quintero (Venezuela) 1:48.71 4. Glenn Surgeloose (Belgium) 1:48.77 5. David Brandl (Austria) 1:49.00 6. Ahmed Mathlouthi (Tunisia) 1:49.68 7. Tiago Venancio (Portugal) 1:52.36 8. Mads Glaesner (Denmark) DNS Heat 2 1. Matias Koski (Finland) 1:49.84 2. Radovan Siljevski (Serbia) 1:51.40 3. Mario Montoya (Costa Rica) 1:51.66 4. Sebastian Jahnsen (Peru) 1:52.36 5. Jessie Lacuna (Philippines) 1:52.91 6. Raul Martinez (Puerto Rico) 1:54.23 Heat 1 1. Nicholas Schwab (Dominican Republic) 1:53.41 2. Mathieu Marquet (Mauritius) 1:58.91 3. Anderson Lim (Brunei Darussalam) 2:02.26