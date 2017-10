LONDON, Jul 29 (Reuters) - China's Yang Sun won Heat 5 of the Olympic men's Swimming 200m freestyle heats with a time of 1:46.24 on Sunday. Heat 5 1. Yang Sun (China) 1 minute 46.24 seconds 2. Ryan Lochte (U.S.) 1:46.45 3. Richard Berens (U.S.) 1:47.07 4. Dominik Kozma (Hungary) 1:47.18 5. Brett Fraser (Cayman Islands) 1:47.74 6. Yunqi Li (China) 1:48.72 7. Benjamin Hockin (Paraguay) 1:48.91 8. Dion Dreesens (Netherlands) 1:49.00