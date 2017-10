Olympics-Men's swimming 200m freestyle semifinals results

LONDON, July 29 (Reuters) - Men's swimming 200m freestyle semifinals results. Results Table Semifinal 1 1. Paul Biedermann (Germany) 1 minute 46.10 seconds 2. Ryan Lochte (U.S.) 1:46.31 3. Robbie Renwick (Britain) 1:46.65 3. Danila Izotov (Russia) 1:46.65 5. Ricky Berens (U.S.) 1:46.87 6. Brett Fraser (Cayman Islands) 1:47.01 7. Gregory Mallet (France) 1:47.56 8. Dominik Meichtry (Switzerland) 1:48.25 Semifinal 2 1. Sun Yang (China) 1:45.61 2. Yannick Agnel (France) 1:45.84 3. Park Taehwan (South Korea) 1:46.02 4. Thomas Fraser-Holmes (Australia) 1:46.80 5. Dominik Kozma (Hungary) 1:46.93 6. Sebastiaan Verschuren (Netherlands) 1:46.95 7. Kenrick Monk (Australia) 1:47.38 8. Artem Lobuzov (Russia) 1:48.26 Qualified for Next Round 1. Sun Yang (China) 1:45.61 2. Yannick Agnel (France) 1:45.84 3. Park Taehwan (South Korea) 1:46.02 4. Paul Biedermann (Germany) 1:46.10 5. Ryan Lochte (U.S.) 1:46.31 6. Robbie Renwick (Britain) 1:46.65 6. Danila Izotov (Russia) 1:46.65 8. Thomas Fraser-Holmes (Australia) 1:46.80