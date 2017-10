LONDON, July 30 (Reuters) - France's Yannick Agnel won the gold medal in the men's swimming 200m freestyle. Results Table 1. Yannick Agnel (France) 1 minute 43.14 seconds 2. Park Tae-Hwan (South Korea) 1:44.93 2. Sun Yang (China) 1:44.93 4. Ryan Lochte (U.S.) 1:45.04 5. Paul Biedermann (Germany) 1:45.53 6. Robbie Renwick (Britain) 1:46.53 7. Thomas Fraser-Holmes (Australia) 1:46.93 8. Daniil Izotov (Russia) 1:47.75