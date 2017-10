Olympics-Men's swimming 200m backstroke heats results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - The United States' Tyler Clary was the top qualifier in the Olympic men's swimming 200m backstroke heats at the 2012 London Games on Wednesday with a time of 1:56.24 at the Aquatics Centre in London. The other top qualifiers were the United States' Ryan Lochte with 1:56.36 and China's Zhang Fenglin with 1:56.71. Results Table Heat 5 1. Ryan Lochte (U.S.) 1 minute 56.36 seconds 2. Zhang Fenglin (China) 1:56.71 3. Yakov-Yan Toumarkin (Israel) 1:57.33 4. Yannick Lebherz (Germany) 1:58.07 5. Radoslaw Kawecki (Poland) 1:58.18 6. Sebastiano Ranfagni (Italy) 1:58.76 7. Anton Anchin (Russia) 1:59.49 8. Xu Jiayu (China) 2:00.26 Heat 4 1. Ryosuke Irie (Japan) 1:56.81 2. Jan-Philip Glania (Germany) 1:57.01 3. Mitch Larkin (Australia) 1:57.53 4. Omar Pinzon (Colombia) 1:58.20 5. Leonardo De Deus (Brazil) 1:58.22 6. Matson Lawson (Australia) 1:58.92 7. Benjamin Stasiulis (France) 1:59.52 8. Gareth Kean (New Zealand) 2:00.54 Heat 3 1. Tyler Clary (U.S.) 1:56.24 2. Nick Driebergen (Netherlands) 1:57.29 3. Peter Bernek (Hungary) 1:57.52 4. Tobias Oriwol (Canada) 1:58.06 5. Kazuki Watanabe (Japan) 1:58.17 6. Arkady Vyatchanin (Russia) 1:58.69 7. Marco Loughran (Britain) 1:58.72 8. Christopher Walker-Hebborn (Britain) 1:59.00 Heat 2 1. Gabor Balog (Hungary) 1:56.98 2. Pedro Oliveira (Portugal) 1:58.83 3. Darren Murray (South Africa) 2:00.01 4. Aschwin Wildeboer (Spain) 2:00.02 5. Pedro Medel (Cuba) 2:00.05 6. Oleksandr Isakov (Ukraine) 2:00.78 7. Alexandre Tarabrin (Kazakhstan) 2:01.22 8. Park Hyung Joo (Korea) 2:01.50 Heat 1 1. Derya Bueyuekuncu (Turkey) 2:01.68 2. Sebastian Stoss (Austria) 2:02.91 3. Zheng Wen Quah (Singapore) 2:03.45 Qualified for Next Round 1. Tyler Clary (U.S.) 1 minute 56.24 seconds 2. Ryan Lochte (U.S.) 1:56.36 3. Zhang Fenglin (China) 1:56.71 4. Ryosuke Irie (Japan) 1:56.81 5. Gabor Balog (Hungary) 1:56.98 6. Jan-Philip Glania (Germany) 1:57.01 7. Nick Driebergen (Netherlands) 1:57.29 8. Yakov-Yan Toumarkin (Israel) 1:57.33 9. Peter Bernek (Hungary) 1:57.52 10. Mitch Larkin (Australia) 1:57.53 11. Tobias Oriwol (Canada) 1:58.06 12. Yannick Lebherz (Germany) 1:58.07 13. Kazuki Watanabe (Japan) 1:58.17 14. Radoslaw Kawecki (Poland) 1:58.18 15. Omar Pinzon (Colombia) 1:58.20 16. Leonardo De Deus (Brazil) 1:58.22