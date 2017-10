Olympics-Men's swimming 200m backstroke semi-final results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - The top qualifiers in the men's swimming 200m backstroke semi-finals on Wednesday were Tyler Clary and Ryan Lochte of the United States and China's Zhang Fenglin. Results Table Semifinal 2 1. Tyler Clary (U.S.) 1 minute 54.71 seconds 2. Zhang Fenglin (China) 1:55.66 3. Kazuki Watanabe (Japan) 1:56.81 4. Nick Driebergen (Netherlands) 1:57.35 5. Gabor Balog (Hungary) 1:57.56 6. Peter Bernek (Hungary) 1:57.71 7. Tobias Oriwol (Canada) 1:58.74 8. Omar Pinzon Garcia (Colombia) 1:58.99 Semifinal 1 1. Ryan Lochte (U.S.) 1:55.40 2. Ryosuke Irie (Japan) 1:55.68 3. Radoslaw Kawecki (Poland) 1:56.74 4. Mitch Larkin (Australia) 1:56.82 5. Yakov Toumarkin (Israel) 1:57.33 6. Jan-Philip Glania (Germany) 1:57.43 7. Leonardo Deus (Brazil) 1:58.14 8. Yannick Lebherz (Germany) 1:58.80 Qualified for Next Round 1. Tyler Clary (U.S.) 1 minute 54.71 seconds 2. Ryan Lochte (U.S.) 1:55.40 3. Zhang Fenglin (China) 1:55.66 4. Ryosuke Irie (Japan) 1:55.68 5. Radoslaw Kawecki (Poland) 1:56.74 6. Kazuki Watanabe (Japan) 1:56.81 7. Mitch Larkin (Australia) 1:56.82 8. Yakov-Yan Toumarkin (Israel) 1:57.33