Olympics-Men's swimming 200m breaststroke heats results

LONDON, Jul 31 (Reuters) - Hungary's Daniel Gyurta was the fastest qualifier in the Olympic men's Swimming 200m breaststroke heats on Tuesday with a time of 2:08.71. Results Table Heat 5 1. Andrew Willis (Britain) 2 minutes 9.33 seconds 2. Kosuke Kitajima (Japan) 2:09.43 3. Giedrius Titenis (Lithuania) 2:10.36 4. Marco Koch (Germany) 2:10.61 5. Laurent Carnol (Luxembourg) 2:10.83 6. Brenton Rickard (Australia) 2:11.41 7. Lennart Stekelenburg (Netherlands) 2:12.02 8. Chen Cheng (China) 2:19.83 Heat 4 1. Ryo Tateishi (Japan) 2:09.37 2. Clark Burckle (U.S.) 2:09.55 3. Viatcheslav Sinkevich (Russia) 2:10.48 4. Tales Cerdeira (Brazil) 2:11.05 5. Christian Vom Lehn (Germany) 2:11.66 6. Henrique Barbosa (Brazil) 2:12.05 7. Akos Molnar (Hungary) 2:12.42 8. Yannick Kaser (Switzerland) 2:13.49 Heat 3 1. Daniel Gyurta (Hungary) 2:08.71 2. Michael Jamieson (Britain) 2:08.98 3. Scott Weltz (U.S.) 2:09.67 4. Glenn Snyders (New Zealand) 2:10.55 5. Matti Mattsson (Finland) 2:11.81 6. Igor Borysik (Ukraine) 2:12.61 7. Choi Kyu Woong (Korea) 2:13.57 8. Panagiotis Samilidis (Greece) 2:14.82 Heat 2 1. Scott Dickens (Canada) 2:10.95 2. Slawomir Kuczko (Poland) 2:12.51 3. Tomas Klobucnik (Slovakia) 2:13.40 4. Christian Schurr (Mexico) 2:14.16 5. Hunor Mate (Austria) 2:15.98 6. Nuttapong Ketin (Thailand) 2:16.07 7. Jakob Sveinsson (Iceland) 2:16.72 Heat 1 1. Irakli Bolkvadze (Georgia) 2:15.86 2. Dmitrii Aleksandrov (Kyrgyzstan) 2:17.92 . Ramanantsoa Tsilavina Mamitina (Madagascar) DSQ Qualified for Next Round 1. Daniel Gyurta (Hungary) 2 minutes 8.71 seconds 2. Michael Jamieson (Britain) 2:08.98 3. Andrew Willis (Britain) 2:09.33 4. Ryo Tateishi (Japan) 2:09.37 5. Kosuke Kitajima (Japan) 2:09.43 6. Clark Burckle (U.S.) 2:09.55 7. Scott Weltz (U.S.) 2:09.67 8. Giedrius Titenis (Lithuania) 2:10.36 9. Viatcheslav Sinkevich (Russia) 2:10.48 10. Glenn Snyders (New Zealand) 2:10.55 11. Marco Koch (Germany) 2:10.61 12. Laurent Carnol (Luxembourg) 2:10.83 13. Scott Dickens (Canada) 2:10.95 14. Tales Cerdeira (Brazil) 2:11.05 15. Brenton Rickard (Australia) 2:11.41 16. Christian Vom Lehn (Germany) 2:11.66