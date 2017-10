Olympics-Men's swimming 200m butterfly semifinal results

LONDON, July 30 (Reuters) - The top qualifiers for the men's swimming 200m butterfly final round are Takeshi Matsuda (Japan) with a time of 1:54.25, Chad Le Clos (South Africa) at 1:54.34 and Chen Yin at 1:54.43. Results Table Semifinal 2 1. Michael Phelps (U.S.) 1 minute 54.53 seconds 2. Dinko Jukic (Austria) 1:54.95 3. Pawel Korzeniowski (Poland) 1:55.04 4. Velimir Stjepanovic (Serbia) 1:55.13 5. Bence Biczo (Hungary) 1:55.36 6. Kazuya Kaneda (Japan) 1:55.56 7. Laszlo Cseh (Hungary) 1:55.88 8. Nikolay Skvortsov (Russia) 1:56.53 Semifinal 1 1. Takeshi Matsuda (Japan) 1:54.25 2. Chad Le Clos (South Africa) 1:54.34 3. Chen Yin (China) 1:54.43 4. Tyler Clary (U.S.) 1:54.93 5. Wu Peng (China) 1:55.65 6. Nick D'Arcy (Australia) 1:56.07 7. Ioannis Drymonakos (Greece) 1:58.05 8. Christopher Wright (Australia) 1:58.56 Qualified for Next Round 1. Takeshi Matsuda (Japan) 1 minute 54.25 seconds 2. Chad Le Clos (South Africa) 1:54.34 3. Chen Yin (China) 1:54.43 4. Michael Phelps (U.S.) 1:54.53 5. Tyler Clary (U.S.) 1:54.93 6. Dinko Jukic (Austria) 1:54.95 7. Pawel Korzeniowski (Poland) 1:55.04 8. Velimir Stjepanovic (Serbia) 1:55.13