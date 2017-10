Olympics-Men's swimming 200m individual medley Heat 5 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - The United States' Ryan Lochte was the top qualifier in Heat 5 of the men's swimming 200m individual medley heats on Wednesday at the Aquatics Centre in London. Results Table Heat 5 1. Ryan Lochte (U.S.) 1 minute 58.03 seconds 2. Thiago Pereira (Brazil) 1:58.31 3. Markus Deibler (Germany) 1:58.61 4. Henrique Rodrigues (Brazil) 1:59.37 5. Gal Nevo (Israel) 1:59.56 6. Daniel Tranter (Australia) 1:59.70 7. Vytautas Janusaitis (Lithuania) 1:59.84 8. David Verraszto (Hungary) 2:04.53 Heat 4 1. Kosuke Hagino (Japan) 1:58.22 2. Michael Phelps (U.S.) 1:58.24 3. Markus Rogan (Austria) 1:58.66 4. Ken Takakuwa (Japan) 1:58.82 5. Federico Turrini (Italy) 2:00.63 6. Philip Heintz (Germany) 2:01.32 7. Wu Peng (China) 2:01.43 8. Jayden Hadler (Australia) 2:01.54 Heat 3 1. Laszlo Cseh (Hungary) 1:57.20 2. James Goddard (Britain) 1:58.56 3. Chad Le Clos (South Africa) 1:59.45 4. Joe Roebuck (Britain) 2:00.04 5. Diogo Carvalho (Portugal) 2:00.40 6. Marcin Cieslak (Poland) 2:00.45 7. Darian Townsend (South Africa) 2:00.67 8. Wang Shun (China) 2:00.85 Heat 2 1. Andrew Ford (Canada) 2:00.28 2. Raphael Stacchiotti (Luxembourg) 2:00.38 3. Bradley Ally (Barbados) 2:00.85 4. Alexander Tikhonov (Russia) 2:01.00 5. Martin Liivamagi (Estonia) 2:01.09 6. Andreas Vazaios (Greece) 2:01.23 7. David Karasek (Switzerland) 2:01.35 8. Taki M'Rabet (Tunisia) 2:01.41 Heat 1 1. Jung Wonyong (Korea) 2:03.33 2. Maxym Shemberyev (Ukraine) 2:03.40 3. Nuttapong Ketin (Thailand) 2:03.91 4. Ensar Hajder (Bosnia & Herzegovina) 2:05.70 Qualified for Next Round 1. Laszlo Cseh (Hungary) 1 minute 57.20 seconds 2. Ryan Lochte (U.S.) 1:58.03 3. Kosuke Hagino (Japan) 1:58.22 4. Michael Phelps (U.S.) 1:58.24 5. Thiago Pereira (Brazil) 1:58.31 6. James Goddard (Britain) 1:58.56 7. Markus Deibler (Germany) 1:58.61 8. Markus Rogan (Austria) 1:58.66 9. Ken Takakuwa (Japan) 1:58.82 10. Henrique Rodrigues (Brazil) 1:59.37 11. Chad Le Clos (South Africa) 1:59.45 12. Gal Nevo (Israel) 1:59.56 13. Daniel Tranter (Australia) 1:59.70 14. Vytautas Janusaitis (Lithuania) 1:59.84 15. Joe Roebuck (Britain) 2:00.04 16. Andrew Ford (Canada) 2:00.28