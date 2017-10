Olympics-Men's swimming 4 x 100m freestyle relay heats result

LONDON, July 29 (Reuters) - Men's swimming 4 x 100m freestyle relay heats result. Heat 1 1. France Amaury Leveaux/Alain Bernard/Clement Lefert/Jeremy Stravius 3:13.38 2. South Africa Roland Schoeman/Darian Townsend/Gideon Louw/Graeme Moore 3:13.93 3. Italy Luca Dotto/Andrea Rolla/Michele Santucci/Filippo Magnini 3:15.78 4. Brazil Nicolas Oliveira/Bruno Fratus/Nicholas Santos/Marcelo Chierighini 3:16.14 5. Canada Brent Hayden/Colin Russell/Richard Hortness/Thomas Gossland 3:16.42 6. Britain Simon Burnett/Grant Turner/James Disney-May/Craig Gibbons 3:17.08 7. Venezuela Cristian Quintero/Octavio Alesi/Marcos Lavado/Crox Ernesto Acuna 3:22.68 Heat 2 1. Australia Cameron McEvoy/James Roberts/Tommaso D'Orsogna/James Magnussen 3:12.29 seconds 2. U.S. Jimmy Feigen/Matthew Grevers/Richard Berens/Jason Lezak 3:12.59 3. Russia Andrey Grechin/Evgeni Lagunov/Sergei Fesikov/Nikita Lobintsev 3:12.77 4. Germany Benjamin Starke/Markus Deibler/Christoph Fildebrandt/Marco Di Carli 3:13.51 5. Belgium Dieter Dekoninck/Jasper Aerents/Emmanuel Vanluchene/Pieter Timmers 3:13.89 6. China Lu Zhiwu/Zhang Enjian/He Jianbin/Tengfei Shi 3:17.00 7. Serbia Milorad Cavic/Velimir Stjepanovic/Ivan Lendjer/Radovan Siljevski 3:18.79 8. Hungary Peter Bernek/Gergo Kis/Gabor Balog/Krisztian Takacs 3:21.91 Qualified for Next Round Australia Cameron McEvoy/James Roberts/Tommaso D'Orsogna/James Magnussen 3:12.29 seconds U.S. Jimmy Feigen/Matthew Grevers/Richard Berens/Jason Lezak 3:12.59 Russia Andrey Grechin/Evgeni Lagunov/Sergey Fesikov/Nikita Lobintsev 3:12.77 France Amaury Leveaux/Alain Bernard/Clement Lefert/Jeremy Stravius 3:13.38 Germany Benjamin Starke/Markus Deibler/Christoph Fildebrandt/Marco Di Carli 3:13.51 Belgium Dieter Dekoninck/Jasper Aerents/Emmanuel Vanluchene/Pieter Timmers 3:13.89 South Africa Roland Schoeman/Darian Townsend/Gideon Louw/Graeme Moore 3:13.93 Italy Luca Dotto/Andrea Rolla/Michele Santucci/Filippo Magnini 3:15.78