LONDON, Aug 3 (Reuters) - Olympics-Men's swimming 4 x 100m medley relay heats - results. The top qualifiers were The United States with 3:32.65, Britain with 3:33.44, Japan with 3:33.64, Australia with 3:33.73, The Netherlands with 3:33.78, Germany with 3:34.28, Hungary with 3:34.44 and Canada with 3:34.46. Results Table Heat 2 1. U.S. Nicholas Thoman/Eric Shanteau/Tyler McGill/Cullen Jones 3 minutes 32.65 seconds 2. Japan Ryosuke Irie/Kosuke Kitajima/Takeshi Matsuda/Takuro Fujii 3:33.64 3. Germany Helge Meeuw/Christian Vom Lehn/Steffen Deibler/Marco Di Carli 3:34.28 4. Hungary Laszlo Cseh/Daniel Gyurta/Bence Pulai/Dominik Kozma 3:34.44 5. New Zealand Gareth Kean/Glenn Snyders/Andrew McMillan/Carl O'Donnell 3:34.52 6. France Camille Lacourt/Giacomo Perez Dortona/Romain Sassot/Yannick Agnel 3:34.60 7. South Africa Charl Crous/Cameron van der Burgh/Chad Le Clos/Leith Shankland 3:35.23 8. Poland Radoslaw Kawecki/Dawid Szulich/Pawel Korzeniowski/Kacper Majchrzak 3:38.16 Heat 1 1. Britain Liam Tancock/Craig Harry Benson/Michael Rock/Adam Brown 3:33.44 2. Australia Hayden Stoeckel/Brenton Rickard/Matthew Targett/Tommaso D'Orsogna 3:33.73 3. Netherlands Nick Driebergen/Lennart Stekelenburg/Joeri Verlinden/Sebastiaan Verschuren 3:33.78 4. Canada Charles Francis/Scott Dickens/Joe Bartoch/Brent Hayden 3:34.46 5. China Cheng Feiyi/Li Xiayan/Zhou Jiawei/Lu Zhiwu 3:34.65 6. Russia Vladimir Morozov/Viatcheslav Sinkevich/Nikolay Skvortsov/Andrey Grechin 3:34.94 7. Italy Mirco Di Tora/Fabio Scozzoli/Matteo Rivolta/Luca Dotto 3:36.88 8. Brazil Thiago Pereira/Felipe Da Silva/Kaio Almeida/Marcelo Chierighini 3:37.00 Qualified for Next Round . U.S. Nicholas Thoman/Eric Shanteau/Tyler McGill/Cullen Jones 3 minutes 32.65 seconds . Britain Liam Tancock/Craig Harry Benson/Michael Rock/Adam Brown 3:33.44 . Japan Ryosuke Irie/Kosuke Kitajima/Takeshi Matsuda/Takuro Fujii 3:33.64 . Australia Hayden Stoeckel/Brenton Rickard/Matthew Targett/Tommaso D'Orsogna 3:33.73 . Netherlands Nick Driebergen/Lennart Stekelenburg/Joeri Verlinden/Sebastiaan Verschuren 3:33.78 . Germany Helge Meeuw/Christian Vom Lehn/Steffen Deibler/Marco Di Carli 3:34.28 . Hungary Laszlo Cseh/Daniel Gyurta/Bence Pulai/Dominik Kozma 3:34.44 . Canada Charles Francis/Scott Dickens/Joe Bartoch/Brent Hayden 3:34.46