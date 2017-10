Olympics-Men's swimming 4 x 100m medley relay medal results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - The United States won the Olympic gold medal in the men's swimming 4 x 100m medley relay on Saturday. Japan won the silver and Australia won the bronze. Results Table 1. United States Matthew Grevers/Brendan Hansen/Michael Phelps/Nathan Adrian 3 minutes 29.35 seconds 2. Japan Ryosuke Irie/Kosuke Kitajima/Takeshi Matsuda/Takuro Fujii 3:31.26 3. Australia Hayden Stoeckel/Christian Sprenger/Matthew Targett/James Magnussen 3:31.58 4. Britain Liam Tancock/Michael Jamieson/Michael Rock/Adam Brown 3:32.32 5. Hungary Laszlo Cseh/Daniel Gyurta/Bence Pulai/Dominik Kozma 3:33.02 6. Germany Helge Meeuw/Christian Vom Lehn/Steffen Deibler/Markus Deibler 3:33.06 7. Netherlands Nick Driebergen/Lennart Stekelenburg/Joeri Verlinden/Sebastiaan Verschuren 3:33.46 8. Canada Charles Francis/Scott Dickens/Joe Bartoch/Brent Hayden 3:34.19