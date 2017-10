Olympics-Women's swimming 100m freestyle heats results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - China's Tang Yi was the top qualifier the Olympic women's swimming 100m freestyle heats at the 2012 London Games on Wednesday with a time of 53.28 at the Aquatics Centre in London. The other top qualifiers were Australia's Melanie Schlanger with 53.50 and Denmark's Jeanette Ottesen with 53.51. Results Table: Heat 7 1. Melanie Schlanger (Australia) 53.50 seconds 2. Aliaksandra Herasimenia (Belarus) 53.63 3. Ranomi Kromowidjojo (Netherlands) 53.66 4. Melissa Franklin (U.S.) 54.26 5. Haruka Ueda (Japan) 54.35 6. Veronika Popova (Russia) 54.66 7. Charlotte Bonnet (France) 55.12 . Therese Alshammar (Sweden) DNS Heat 6 1. Arianna Vanderpool-Wallace (Bahamas) 53.73 2. Francesca Halsall (Britain) 54.02 3. Julia Wilkinson (Canada) 54.16 4. Sarah Sjoestroem (Sweden) 54.26 5. Amy Smith (Britain) 54.37 6. Britta Steffen (Germany) 54.42 7. Hanna-Maria Seppaelae (Finland) 54.93 . Cate Campbell (Australia) DNS Heat 5 1. Tang Yi (China) 53.28 2. Jeanette Ottesen (Denmark) 53.51 3. Jessica Hardy (U.S.) 54.09 4. Femke Heemskerk (Netherlands) 54.43 4. Daniela Schreiber (Germany) 54.43 6. Pernille Blume (Denmark) 55.04 7. Hannah Wilson (Hong Kong, China) 55.33 8. Nery-Mantey Niangkouara (Greece) 56.63 Heat 4 1. Burcu Dolunay (Turkey) 55.35 2. Nina Rangelova (Bulgaria) 55.52 3. Daynara Paula (Brazil) 55.94 4. Katarzyna Wilk (Poland) 56.13 5. Ruta Meilutyte (Lithuania) 56.33 6. Katarina Filova (Slovakia) 56.58 7. Arlene Semeco (Venezuela) 56.90 8. Miroslava Najdanovski (Serbia) 57.45 Heat 3 1. Eszter Dara (Hungary) 55.37 2. Liliana Ibanez (Mexico) 55.71 3. Nastja Govejsek (Slovenia) 56.21 4. Mylene Ong (Singapore) 56.33 5. Jasmine Alkhaldi (Philippines) 57.13 6. Megan Fonteno (American Samoa) 57.45 7. Karen Torrez (Bolivia) 57.78 8. Clelia Tini (San Marino) 58.29 Heat 2 1. Jade Ashleigh Howard (Zambia) 59.35 2. Baean Jouma (Syria) 59.78 3. Karen Riveros (Paraguay) 59.86 4. Britany Van Lange (Guyana) 1:01.62 5. Estellah Fils Rabetsara (Madagascar) 1:02.39 6. Reshika Amali Udugampola (Sri Lanka) 1:04.93 7. Magdalena Moshi (Tanzania) 1:05.80 Heat 1 1. Mareme Faye (Senegal) 1:06.42 2. Shreya Dhital (Nepal) 1:10.80 3. Sihame Ayouba Ali (Comoros) 1:14.40 Qualified for Next Round 1. Tang Yi (China) 53.28 seconds 2. Melanie Schlanger (Australia) 53.50 3. Jeanette Ottesen (Denmark) 53.51 4. Aliaksandra Herasimenia (Belarus) 53.63 5. Ranomi Kromowidjojo (Netherlands) 53.66 6. Arianna Vanderpool-Wallace (Bahamas) 53.73 7. Francesca Halsall (Britain) 54.02 8. Jessica Hardy (U.S.) 54.09 9. Julia Wilkinson (Canada) 54.16 10. Sarah Sjoestroem (Sweden) 54.26 10. Melissa Franklin (U.S.) 54.26 12. Haruka Ueda (Japan) 54.35 13. Amy Smith (Britain) 54.37 14. Britta Steffen (Germany) 54.42 15. Femke Heemskerk (Netherlands) 54.43 15. Daniela Schreiber (Germany) 54.43