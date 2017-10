Olympics-Women's swimming 100m freestyle semi-final results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - The top qualifiers in the women's swimming 100m freestyle semi-finals on Wednesday were the Netherlands' Ranomi Kromowidjojo, Australia's Melanie Schlanger and Missy Franklin of the United States. Results Table Semifinal 2 1. Ranomi Kromowidjojo (Netherlands) 53.05 seconds 2. Missy Franklin (U.S.) 53.59 3. Tang Yi (China) 53.60 4. Jeanette Ottesen (Denmark) 53.77 4. Francesca Halsall (Britain) 53.77 6. Femke Heemskerk (Netherlands) 54.13 7. Julia Wilkinson (Canada) 54.25 8. Amy Smith (Britain) 54.28 Semifinal 1 1. Melanie Schlanger (Australia) 53.38 2. Aliaksandra Herasimenia (Belarus) 53.78 3. Jessica Hardy (U.S.) 53.86 4. Sarah Sjoestroem (Sweden) 53.93 5. Arianna Vanderpool-Wallace (Bahamas) 54.12 6. Britta Steffen (Germany) 54.18 7. Daniela Schreiber (Germany) 54.39 8. Haruka Ueda (Japan) 54.59 Qualified for Next Round 1. Ranomi Kromowidjojo (Netherlands) 53.05 seconds 2. Melanie Schlanger (Australia) 53.38 3. Missy Franklin (U.S.) 53.59 4. Tang Yi (China) 53.60 5. Jeanette Ottesen (Denmark) 53.77 5. Francesca Halsall (Britain) 53.77 7. Aliaksandra Herasimenia (Belarus) 53.78 8. Jessica Hardy (U.S.) 53.86