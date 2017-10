LONDON, Jul 29 (Reuters) - Russia's Anastasia Zueva won heat 5 of the Olympic women's swimming 100m backstroke with a time of 59.88 at the 2012 London Games on Sunday at the Aquatics Centre in London. Results Table Heat 5 1. Anastasia Zueva (Russia) 59.88 seconds 2. Julia Wilkinson (Canada) 59.94 3. Rachel Bootsma (U.S.) 1:00.03 4. Gemma Spofforth (Britain) 1:00.05 5. Sinead Russell (Canada) 1:00.10 6. Daryna Zevina (Ukraine) 1:00.57 7. Fabiola Molina (Brazil) 1:01.40 8. Elena Gemo (Italy) 1:01.