Olympics-Women's swimming 100m backstroke semifinal 2 results

LONDON, July 29 (Reuters) - Women's swimming 100m backstroke semifinal 2 results at the 2012 London Games on Sunday. Results Table Semifinal 2 1. Emily Seebohm (Australia) 58.39 seconds 2. Zhao Jing (China) 59.55 3. Anastasia Zueva (Russia) 59.68 4. Belinda Hocking (Australia) 59.79 5. Julia Wilkinson (Canada) 59.91 6. Rachel Bootsma (U.S.) 1:00.04 7. Kirsty Coventry (Zimbabwe) 1:00.39 8. Sinead Russell (Canada) 1:00.57 Semifinal 1 1. Missy Franklin (U.S.) 59.12 2. Aya Terakawa (Japan) 59.34 3. Gemma Spofforth (Britain) 59.70 4. Fu Yuanhui (China) 59.82 5. Simona Baumrtova (Czech Republic) 1:00.02 6. Alexianne Castel (France) 1:00.24 7. Arianna Barbieri (Italy) 1:00.27 8. Georgia Davies (Britain) 1:00.56 Qualified for Next Round 1. Emily Seebohm (Australia) 58.39 seconds 2. Melissa Franklin (U.S.) 59.12 3. Aya Terakawa (Japan) 59.34 4. Zhao Jing (China) 59.55 5. Anastasia Zueva (Russia) 59.68 6. Gemma Spofforth (Britain) 59.70 7. Belinda Hocking (Australia) 59.79 8. Fu Yuanhui (China) 59.82