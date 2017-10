LONDON, July 30 (Reuters) - The United States' Missy Franklin won the gold medal in the women's swimming 100m backstroke. Results Table 1. Missy Franklin (U.S.) 58.33 seconds 2. Emily Seebohm (Australia) 58.68 3. Aya Terakawa (Japan) 58.83 4. Anastasia Zueva (Russia) 59.00 5. Gemma Spofforth (Britain) 59.20 6. Zhao Jing (China) 59.23 7. Belinda Hocking (Australia) 59.29 8. Fu Yuanhui (China) 1:00.50