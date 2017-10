July 29 (Reuters) - LONDON, Jul 29 (Reuters) - Bosnia and Herzegovina's Ivana Ninkovic won Heat 1 of the Olympic women's Swimming 100m breaststroke heats with a time of 1:14.04 at the 2012 London Games on Sunday at the Aquatics Centre in London. 1. Ivana Ninkovic (Bosnia and Herzegovina) 1 minute 14.04 seconds 2. Pilar Shimizu (Guam) 1:15.76 3. Matelita Buadromo (Fiji) 1:16.33 4. Oksana Hatamkhanova (Azerbaijan) 1:25.52 5. Oyungerel Gantumur (Mongolia) 1:27.17 6. Dede Camara (Guinea) 1:38.54