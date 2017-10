LONDON, Jul 29 (Reuters) - Slovenia's Tjasa Vozel won Heat 2 of the Olympic women's swimming 100m breaststroke with a time of 1:09.63 on Sunday. Heat 2 1. Tjasa Vozel (Slovenia) 1 minute 9.63 seconds 2. Anna Sztankovics (Hungary) 1:09.65 3. Fanny Babou (France) 1:09.76 4. Jenna Laukkanen (Finland) 1:09.92 5. Ana Rodrigues (Portugal) 1:10.62 6. Danielle Beaubrun (St. Lucia) 1:11.12 7. I-Chuan Chen (Chinese Taipei) 1:11.28 8. Tatiana Chisca (Moldova) 1:13.30