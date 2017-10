Olympics-Jamaica's Alia Atkinson won the women's swimming 100m breaststroke Heat 3

LONDON, Jul 29 (Reuters) - Jamaica's Alia Atkinson won Heat 3 of the Olympic women's swimming 100m breaststroke with a time of 1:07.39 at the 2012 London Games on Sunday at the Aquatics Centre. Results Table Heat 3 1. Alia Atkinson (Jamaica) 1 minute 7.39 seconds 2. Suzaan van Biljon (South Africa) 1:07.54 3. Sara El Bekri (Morocco) 1:08.21 4. Petra Chocova (Czech Republic) 1:08.59 5. Michela Guzzetti (Italy) 1:08.83 6. Dilara Buse Gunaydin (Turkey) 1:09.43 7. Kim Hyejin (Korea) 1:09.79 8. Mariia Liver (Ukraine) 1:11.23 (Editing by David Cutler)