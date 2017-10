Olympics-Women's swimming 100m breaststroke semifinals results

LONDON, July 29 (Reuters) - Women's swimming 100m breaststroke semifinals results. Results Table Semifinal 1 1. Rebecca Soni (U.S.) 1 minute 5.98 seconds 2. Breeja Larson (U.S.) 1:06.70 3. Satomi Suzuki (Japan) 1:07.10 4. Alia Atkinson (Jamaica) 1:07.48 4. Tera Van Beilen (Canada) 1:07.48 6. Jennie Johansson (Sweden) 1:07.57 7. Suzaan van Biljon (South Africa) 1:07.68 8. Mina Matsushima (Japan) 1:08.26 Semifinal 2 1. Ruta Meilutyte (Lithuania) 1:05.21 2. Luliia Efimova (Russia) 1:06.57 3. Leisel Jones (Australia) 1:06.81 4. Rikke Pedersen (Denmark) 1:06.82 5. Sarah Poewe (Germany) 1:07.68 6. Leiston Pickett (Australia) 1:07.74 7. Jillian Tyler (Canada) 1:07.87 8. Zhao Jin (China) 1:07.97 Qualified for Next Round 1. Ruta Meilutyte (Lithuania) 1:05.21 2. Rebecca Soni (U.S.) 1:05.98 3. Lyliia Efimova (Russia) 1:06.57 4. Breeja Larson (U.S.) 1:06.70 5. Leisel Jones (Australia) 1:06.81 6. Rikke Pedersen (Denmark) 1:06.82 7. Satomi Suzuki (Japan) 1:07.10