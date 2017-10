LONDON, July 30 (Reuters) - Lithuania's Ruta Meilutyte won the gold medal in the women's swimming 100m breaststroke competition. Results Table 1. Ruta Meilutyte (Lithuania) 1 minute 5.47 seconds 2. Rebecca Soni (U.S.) 1:05.55 3. Satomi Suzuki (Japan) 1:06.46 4. Alia Atkinson (Jamaica) 1:06.93 5. Leisel Jones (Australia) 1:06.95 6. Breeja Larson (U.S.) 1:06.96 7. Yuliya Efimova (Russia) 1:06.98 8. Rikke Moller Pedersen (Denmark) 1:07.55