Olympics-Women's swimming 200m freestyle semifinal results

LONDON, July 30 (Reuters) - The top qualifiers for the women's swimming 200m freestyle were Australia's Bronte Barratt with 1:56.08, the United States' Allison Schmitt with 1:56.15 and France's Camille Muffat with 1:56.18. Results Table Semifinal 1 1. Bronte Barratt (Australia) 1 minute 56.08 seconds 2. Allison Schmitt (U.S.) 1:56.15 3. Camille Muffat (France) 1:56.18 4. Veronika Popova (Russia) 1:56.84 5. Barbara Jardin (Canada) 1:57.91 6. Sarah Sjostrom (Sweden) 1:58.12 7. Sara Isakovic (Slovenia) 1:58.47 8. Wang Shijia (China) 1:58.63 Semifinal 2 1. Federica Pellegrini (Italy) 1:56.67 2. Caitlin McClatchey (Britain) 1:57.33 3. Kylie Palmer (Australia) 1:57.44 4. Missy Franklin (U.S.) 1:57.57 5. Melania Costa (Spain) 1:57.76 6. Samantha Cheverton (Canada) 1:57.98 7. Silke Lippok (Germany) 1:58.24 8. Hanae Ito (Japan) 1:59.62 Qualified for Next Round 1. Bronte Barratt (Australia) 1:56.08 2. Allison Schmitt (U.S.) 1:56.15 3. Camille Muffat (France) 1:56.18 4. Federica Pellegrini (Italy) 1:56.67 5. Veronika Popova (Russia) 1:56.84 6. Caitlin McClatchey (Britain) 1:57.33 7. Kylie Palmer (Australia) 1:57.44 8. Missy Franklin (U.S.) 1:57.57