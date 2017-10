Olympics-Women's swimming 200m backstroke Heat 5

LONDON, Aug 2 (Reuters) - The United States' Missy Franklin was the top qualifier in heat 5 of the Olympic women's Swimming 200m backstroke heats on Thursday with a time of 2:07.54 at the Aquatics Centre in London. The other top qualifiers were the United States' Elizabeth Beisel with 2:07.82 and Zimbabwe's Kirsty Coventry with 2:08.14. Results Table Heat 5 1. Missy Franklin (U.S.) 2 minutes 7.54 seconds 2. Kirsty Coventry (Zimbabwe) 2:08.14 3. Meagen Nay (Australia) 2:08.40 4. Stephanie Proud (Britain) 2:10.01 5. Sharon van Rouwendaal (Netherlands) 2:10.60 6. Eyglo Gustafsdottir (Iceland) 2:11.31 7. Yao Yige (China) 2:12.14 8. Laure Manaudou (France) 2:14.29 Heat 4 1. Belinda Hocking (Australia) 2:08.75 2. Daryna Zevina (Ukraine) 2:09.40 3. Duane Da Rocha (Spain) 2:09.72 4. Elizabeth Simmonds (Britain) 2:10.37 5. Jenny Mensing (Germany) 2:10.54 6. Melissa Ingram (New Zealand) 2:10.63 7. Hilary Caldwell (Canada) 2:10.75 8. Ekaterina Avramova (Bulgaria) 2:15.44 Heat 3 1. Elizabeth Beisel (U.S.) 2:07.82 2. Alexianne Castel (France) 2:08.92 3. Sinead Russell (Canada) 2:09.04 4. Anastasia Zueva (Russia) 2:09.36 5. Karin Prinsloo (South Africa) 2:10.34 6. Bai Anqi (China) 2:11.26 7. Alessia Filippi (Italy) 2:12.40 8. Alicja Tchorz (Poland) 2:14.02 Heat 2 1. Simona Baumrtova (Czech Republic) 2:10.03 2. Miyu Otsuka (Japan) 2:11.65 3. Fernanda Gonzalez (Mexico) 2:12.75 4. Anja Carman (Slovenia) 2:13.01 5. Mie Nielsen (Denmark) 2:13.89 6. Kim Pavlin (Croatia) 2:15.67 7. Melanie Nocher (Ireland) 2:16.29 8. Stephanie Au Hoi Shun (Hong Kong, China) 2:18.47 Heat 1 1. Thi Anh Vien Nguyen (Vietnam) 2:13.35 2. Carolina Colorado (Colombia) 2:13.64 3. Ham Chan Mi (Korea) 2:15.30 4. Dorina Szekeres (Hungary) 2:18.16 5. Yulduz Kuchkarova (Uzbekistan) 2:18.60 Qualified for Next Round 1. Missy Franklin (U.S.) 2 minutes 7.54 seconds 2. Elizabeth Beisel (U.S.) 2:07.82 3. Kirsty Coventry (Zimbabwe) 2:08.14 4. Meagen Nay (Australia) 2:08.40 5. Belinda Hocking (Australia) 2:08.75 6. Alexianne Castel (France) 2:08.92 7. Sinead Russell (Canada) 2:09.04 8. Anastasia Zueva (Russia) 2:09.36 9. Daryna Zevina (Ukraine) 2:09.40 10. Duane Da Rocha (Spain) 2:09.72 11. Stephanie Proud (Britain) 2:10.01 12. Simona Baumrtova (Czech Republic) 2:10.03 13. Karin Prinsloo (South Africa) 2:10.34 14. Elizabeth Simmonds (Britain) 2:10.37 15. Jenny Mensing (Germany) 2:10.54 16. Sharon van Rouwendaal (Netherlands) 2:10.60