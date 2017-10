Olympics-Women's swimming 200m backstroke semi-final results

LONDON, Aug 2 (Reuters) - Elizabeth Beisel of the United States, Missy Franklin of the United States and Australia's Meagen Nay were the top qualifiers in the women's swimming 200m backstroke semi-finals on Thursday. Results Table Semi-final 2 1. Missy Franklin (U.S.) 2 minutes 6.84 seconds 2. Kirsty Coventry (Zimbabwe) 2:08.32 3. Sinead Russell (Canada) 2:08.76 4. Stephanie Proud (Britain) 2:09.04 5. Belinda Hocking (Australia) 2:09.35 6. Daryna Zevina (Ukraine) 2:09.70 7. Jenny Mensing (Germany) 2:10.68 8. Karin Prinsloo (South Africa) 2:11.42 Semi-final 1 1. Elizabeth Beisel (U.S.) 2:06.18 2. Meagen Nay (Australia) 2:07.42 3. Anastasia Zueva (Russia) 2:07.88 4. Alexianne Castel (France) 2:08.24 5. Elizabeth Simmonds (Britain) 2:08.48 6. Sharon van Rouwendaal (Netherlands) 2:09.50 7. Duane da Rocha (Spain) 2:09.88 8. Simona Baumrtova (Czech Republic) 2:10.18 Qualified for Next Round 1. Elizabeth Beisel (U.S.) 2 minutes 6.18 seconds 2. Missy Franklin (U.S.) 2:06.84 3. Meagen Nay (Australia) 2:07.42 4. Anastasia Zueva (Russia) 2:07.88 5. Alexianne Castel (France) 2:08.24 6. Kirsty Coventry (Zimbabwe) 2:08.32 7. Elizabeth Simmonds (Britain) 2:08.48 8. Sinead Russell (Canada) 2:08.76