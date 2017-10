Olympics-Women's swimming 200m breaststroke heats - results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - The United States' Rebecca Soni was the top qualifier in the Olympic women's wwimming 200m breaststroke heats at the 2012 London Games on Wednesday with a time of 2:21.40 at the Aquatics Centre in London. The other top qualifiers were Denmark's Rikke Moller Pedersen with 2:22.69 and Japan's Satomi Suzuki with 2:23.22. Results Table Heat 5 1. Rebecca Soni (U.S.) 2 minutes 21.40 seconds 2. Rikke Moller Pedersen (Denmark) 2:22.69 3. Micah Lawrence (U.S.) 2:24.50 4. Anastasia Chaun (Russia) 2:25.39 5. Tessa Wallace (Australia) 2:26.94 6. Fanny Lecluyse (Belgium) 2:27.30 7. Marina Garcia (Spain) 2:27.57 8. Chiara Boggiatto (Italy) 2:27.74 Heat 4 1. Joline Hostman (Sweden) 2:25.44 2. Kanako Watanabe (Japan) 2:26.38 3. Martha McCabe (Canada) 2:26.39 4. Iuliya Efimova (Russia) 2:26.83 4. Jeong Darae (Korea) 2:26.83 6. Stacey Tadd (Britain) 2:27.18 7. Sun Ye (China) 2:27.94 8. Nadja Higl (Serbia) 2:28.38 Heat 3 1. Satomi Suzuki (Japan) 2:23.22 2. Back Su Yeon (Korea) 2:25.76 2. Ji Liping (China) 2:25.76 4. Suzaan Van Biljon (South Africa) 2:25.94 5. Sally Foster (Australia) 2:26.04 6. Sara El Bekri (Morocco) 2:26.05 7. Tera Van Beilen (Canada) 2:27.70 8. Sara Nordenstam (Norway) 2:27.90 Heat 2 1. Ganna Dzerkal (Ukraine) 2:27.09 2. Martina Moravcikova (Czech Republic) 2:28.54 3. Hrafnhildur Luthersdottir (Iceland) 2:29.60 4. Buse Gunaydin (Turkey) 2:30.64 5. Sarra Lajnef (Tunisia) 2:31.15 6. Jenna Laukkanen (Finland) 2:31.23 7. Tanja Smid (Slovenia) 2:32.19 Heat 1 1. Alia Atkinson (Jamaica) 2:28.77 2. Anna Sztankovics (Hungary) 2:29.67 3. Daria Talanova (Kyrgyzstan) 2:38.01 Qualified for Next Round 1. Rebecca Soni (U.S.) 2 minutes 21.40 seconds 2. Rikke Moller Pedersen (Denmark) 2:22.69 3. Satomi Suzuki (Japan) 2:23.22 4. Micah Lawrence (U.S.) 2:24.50 5. Anastasia Chaun (Russia) 2:25.39 6. Joline Hostman (Sweden) 2:25.44 7. Ji Liping (China) 2:25.76 7. Back Su Yeon (Korea) 2:25.76 9. Suzaan Van Biljon (South Africa) 2:25.94 10. Sally Foster (Australia) 2:26.04 11. Sara El Bekri (Morocco) 2:26.05 12. Kanako Watanabe (Japan) 2:26.38 13. Martha McCabe (Canada) 2:26.39 14. Yuliya Efimova (Russia) 2:26.83 14. Jeong Darae (Korea) 2:26.83 16. Tessa Wallace (Australia) 2:26.94